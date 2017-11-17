Сьогодні бойовики чотири рази порушили перемир'я на Донбасі - штаб АТО

Ситуація в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається напруженою, від опівночі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook, попри зменшення кількості обстрілів повного дотримання режиму припинення вогню немає.

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«На різних ділянках лінії зіткнення російські найманці продовжують порушувати режим тиші та ведуть прицільні обстріли позицій сил АТО, у тому числі зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм окупанти випустили по позиціях сил АТО біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру – у районі Кримського.

Обстріли бойовиків з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли оборонців Павлополя.