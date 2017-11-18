За день бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях

З початку суботи, 18 листопада, бойовики порушили перемир'я 10 раз, відкриваючи вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї, мінометів і танкового озброєння.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

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Зокрема, на Луганському напрямку вогонь вівся з 120-мм мінометів біля Троїцького, з озброєння БМП обстрілювали сили АТО неподалік від Луганського і Зайцевого, з гранатомета - біля Жовтого.

На Донецькому напрямку неподалік від Водяного бойовики неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 120 мм та озброєння танка. Також обстріл з 120-мм міномета зафіксований біля Опитного.

У штабі зазначають, що протягом найближчої доби не виключено збільшення кількості ворожих провокацій з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Пов'язано це з завтрашнім днем російських ракетних військ і артилерії.

Загалом, з півночі, російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир'я. У половині випадків сили АТО давали ворогові адекватну відповідь.