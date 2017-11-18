Успіхи на Світлодарській дузі: волонтер розповів про знищення вогневої точки бойовиків

На Светлодарской дузі в районі селища Новолуганське бойовики втратили свою передову кулеметну точку завдяки діям у відповідь українських військових.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін, у вогневу точку окупантів «прилетіло щось важке».

«Я ж говорив, що інформація збирається і накопичується, а потім в один момент бац і все», – зазначив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мисягін заявив, що на цій же ділянці фронту українські військові всього за 2 хвилини розбили ДРГ терористів, використовуючи систему точного вогню. За його словами, з 5 осіб ворожої ДРГ – один "двохсотий" і один "трьохсотий", інші швидко відійшли в яр, намагаючись винести з собою постраждалих.