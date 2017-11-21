Журналіст про "зелених чоловічків" у Луганську: в конфлікт у "ЛНР", можливо, втрутився "великий брат"

Центр окупованого Луганська перекритий БТРами, "уряд "ЛНР" розпущений по домівках. Про події у "столиці" терористів пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

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"У місті "зелені чоловічки" з білими пов'язками на руках - з такими ж пов'язками на Донбас влітку 2014 входили частини регулярної армії РФ. Можливо, у конфлікт Плотницького та Корнета втрутився "великий брат", - припускає він.

"Ми жартували про "Луганду і Домбабве", і дожартувалися. Зімбабве і Луганськ тепер дають ЗМІ однакові новини - БТРи, військові, путч. Головна інтрига тепер - чи буде луганська хунта?" - додав журналіст.

Як повідомлялося, в "ЛНР" назріває переворот: центр Луганська захоплений "чужими" бойовиками з гранатометами і БТР.

У свою чергу, користувачі соцмереж пишуть, що наразі в місті готується штурм "урядових" будівель і арешти ватажків "ЛНР" за обвинуваченням у "державній зраді".