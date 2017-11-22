Українець, який працював у Росії: до кордону стягували броньовану техніку (відео)

Кілька днів тому в Луганській області співробітники Держприкордонслужби затримали за незаконний перетин державного кордону України чоловіка, який прямував з Росії, оминаючи пункти пропуску.

Порушником виявився українець, який згодом розповів про обставини своєї "мандрівки". Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Наш співвітчизник, 1984 року народження, понад три роки працював в Воронезькій області в РФ за мізерну плату через відсутність паспортного документа, адже в нього його вилучили незаконним шляхом. Робота чоловіка полягала в перепродажі пального, яке він, за сприянням роботодавця, генерала МВС РФ у відставці, отримував у російських військових", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, українець розповів, що через населений пункт Кантемирівка, Воронезької області, де він мешкав, 2-3 рази на місяць у бік україно-російського кордону слідувала велика кількість броньованої техніки. З одного такого ешелону чоловік отримував незаконним шляхом близько 1000 літрів дизпалива, яке зливалось з бронетехніки.

"У розмовах з російськими військовими, які супроводжували такі ешелони, чоловіку стало відомо, що вони прямують нібито на тактичні навчання до Ростовської області неподалік українського кордону. Але із власних спостережень затриманий повідомив, що у зворотній бік техніки поверталось значно менше", - розповіли прикордонники.

Через зневажливе ставлення до нього в Росії та погрози чоловік вирішив повернутися в Україну. Однак через відсутність у нього паспортного документа він хотів перетнути російсько-український кордону поза пунктом пропуску поблизу н.п. Мілове Луганської області, де й був затриманий українськими прикордонниками.

Як повідомлялося, в ОБСЄ показали військову колону, яка увійшла до Луганська.

Раніше у мережі оприлюднили відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.

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