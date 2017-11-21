У мережі з’явилося відео в’їзду до окупованого Луганська довжелезної колони військової техніки

У мережі оприлюднено відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.

Відео заходу військової техніки оприлюднили на каналі Youtube спільноти «Другой Луганск». На ролику, що датований сьогоднішнім днем, можна побачити рух військових автомобілів в темний час доби.

У коментарях користувачі припускають, що колона приїхала з Донецька. Однак підтверджень цієї інформації поки немає.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

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Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що сьогоднішній путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.