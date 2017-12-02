СЦКК назвав фальшивкою лист жителів окупованих частин Донеччини про незаконні дії українських військових

Поширений пропагандою лист жителів окупованого населеного пункту Донецької області Гладосове до першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга щодо незаконного захоплення українськими військовими територій є сфабрикованим.

Читайте такожВ СЦКК відповіли на інформацію про просування українських військових через лінію розмежуванняЯк повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації.

«ЗМІ ОРДО оприлюднили інформацію, що нібито жителі населеного пункту Гладосове звернулися з відкритим листом до першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга. У своєму зверненні «жителі селища» закликали представника ОБСЄ зафіксувати факт «незаконного захоплення території» і дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли у невідомому напрямку частину мирного населення», - йдеться у повідомлення.

При цьому опитування місцевих жителів показало, що особи, які підписали звернення, ніколи не проживали у вказаному населеному пункті. Більше того, в СЦКК заявляють, що навіть без графологічної експертизи очевидно, що підписи зроблені однією рукою.

«Дії керівництва ОРДО по фабрикуванню таких «фейкових» інформаційних повідомлень демонструють свідоме невиконання Мінських домовленостей, намагання перекласти відповідальність за загострення ситуації на ЗС України та свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту», - підкреслили в СЦКК.