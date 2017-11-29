Вчора боєць АТО загинув від кулі ворожого снайпера – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що незаконні збройні формування ОРДО застосовують снайперську зброю.

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Відповідне повідомлення української сторони СЦКК розміщено на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Так, 24 та 25 листопада зафіксовано неодноразові випадки обстрілів бойовиками позицій підрозділів Збройних сил України зі снайперської зброї в населених пунктах Верхньоторецьке та Мар’їнка. Снайперський вогонь з боку НЗФ ОРДО по Мар’їнці вівся з житлових кварталів населеного пункту Трудівський», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада внаслідок застосування снайперської зброї з боку НЗФ ОРДО по населеному пункту Авдіївка вогнепальне поранення, несумісне із життям дістав військовослужбовець ЗСУ.

Українська сторона СЦКК вимагає від російської сторони СЦКК докласти усіх зусиль для припинення таких обстрілів та уникати використання мирного населення на непідконтрольній українському урядові територіях ОРДО у якості «живого щита».

«Такі дії НЗФ ОРДО ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення та погіршують гуманітарну обстановку, загострюють збройний конфлікт на Донбасі», - наголошується у повідомленні.