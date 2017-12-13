Журналіст розповів про австралійця, який служить у ЗСУ поблизу Дебальцевого (фото)

18:32, 13 грудня 2017
Війна
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Тіллінг служить у Збройних силах України, до цього встиг послужити в австралійській артилерії.

Австралієць служить поблизу Дебальцевого / фото facebook.com/andriy.tsaplienko

У Збройних силах України біля окупованого Дебальцевого служить Ітан Тіллінг, родом з Австралії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Ітан, наприклад, встиг послужити в австралійській артилерії. "Чесно кажучи", - зізнався він мені, - "я не думав, що на Донбасі її застосовують так активно", - розповів журналіст.

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За словами Цаплієнка, вони познайомились в окопах на передовій в той день, коли на стіл Трампові потрапив проект військового бюджету Америки, що передбачав 350 мільйонів доларів на військові потреби України.

"Австралієць Тіллінг, дізнавшись про це, посміхнувся своєю фірмовою посмішкою і сказав: "Знаєте, я розумію, що зброя - це добре. Але я знаю, що коли виникає загроза, Америка, Британія, Австралія, решта країн НАТО посилають свої військові контингенти і вирішують проблему. І все, кінець війні. Тож я не не розумію, чому вони так не роблять в Україні", - поділився словами австралійця журналіст.

Раніше Цаплієнко повідомляв, що російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі.

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Теги: #австралієць у ЗСУ#австралієць на Донбасі