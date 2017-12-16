Російських офіцерів, які працюють в СЦКК, відкличуть з території України - ОБСЄ

Міністерство оборони РФ має намір відкликати своїх представників зі складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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Про це йдеться в оприлюдненому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 14 грудня 2017 року, 19.30.

«14 декабря представник Збройних сил України при Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) у штабі СЦКК, розташованому в підконтрольному урядові м. Соледар (79 км на північ від Донецька), передав СММ листа від Міністерства оборони Російської Федерації з повідомленням про те, що Російська Федерація має намір відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК», - повідомляється в звіті.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня на засіданні Ради міністрів ОБСЄ міністр закордонних справ РФ Сергій Лавровобвинуватив Україну в спробі припинити роботу СЦКК.

"Небезпечна ситуація склалася навколо і Спільного центру контролю і координації (СЦКК). Українська сторона, конкретно особисто президент України Порошенко, виступивши в 2014 році ініціатором створення такого Центру, сьогодні робить все, щоб поставити російських офіцерів у його складі в нестерпні умови, висуваючи на їх адресу неприйнятні, нездійсненні вимоги, тобто по суті домагається того, щоб Центр припинив своє існування. Вся відповідальність за це ляже, звичайно ж, на українську владу", - сказав Лавров.

Завданням СЦКК є контроль за дотриманням Мінських угод. До складу СЦКК входять представники української й російської сторін, а також терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».