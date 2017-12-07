Лавров звинуватив Україну у спробі припинити роботу СЦКК на Донбасі

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Україну у спробі припинити роботу Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, яке транслювалося на сайті організації.

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"Небезпечна ситуація склалася навколо і Спільного центру контролю і координації (СЦКК). Українська сторона, конкретно особисто президент України Порошенко, виступивши у 2014 році ініціатором створення такого Центру, сьогодні робить все, щоб поставити російських офіцерів в його складі в нестерпні умови, висуваючи в їх адресу неприйнятні, невиконувані вимоги, тобто по суті домагається того, щоб Центр припинив своє існування. Вся відповідальність за це ляже, звичайно ж, на українську владу", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, СЦКК назвав фальшивкою лист жителів окупованих частин Донбасу про незаконні дії українських військових. При цьому опитування місцевих жителів показав, що особи, які підписали звернення, ніколи не проживали в зазначеному населеному пункті.