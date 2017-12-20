Ситуація в АТО загострилася: двоє бійців ЗСУ загинули, шестеро поранені

За минулу добу бойовики 32 рази порушили режим тиші в зоні АТО. В результаті обстрілу двоє українських військових загинули, п'ятеро отримали легкі поранення і один отримав бойову травму,повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

"За минулу добу російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим тиші. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. В результаті бойових дій не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранення отримали п'ятеро військовослужбовців, ще один отримав бойову травму і, на жаль, Україна втратила двох захисників", - йдеться в повідомленні.

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Також уточнюється, що, незважаючи на те, що ситуація в районі лінії зіткнення в вечірній час стабілізувалася, спокійною її важко назвати: бойовики на різних ділянках зони АТО продовжували застосовувати заборонені міномети.

На Луганському напрямку, в темний час доби, незаконні збройні формування з 120-мм мінометів вели вогонь по оборонним укріпленням сил АТО на підступах до Травневому, а зі стрілецької зброї обстріляли Станицю Луганську.

У той же час на Донецькому напрямку учасники незаконних збройних формувань з мінометів 82-го калібру і гранатометів вели вогонь по позиціях ВСУ в районі Новотроїцького, Лебединського та шахти " Бутівка. З озброєння БМП і кулеметів вони обстріляли околиці Гнутово, а з легкого піхотного озброєння - Верхнеторецкое і Старогнатовку.

Як повідомляв УНІАН, бойовики зруйнували 50 будівель при обстрілі в Новолуганском.