Підірвався на вибуховому пристрої: у Міноборони розповіли про втрати сил АТО за добу

За минулу добу в зоні АТО загинуо двоє військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Читайте такожБіля Пісків бойовики влаштували "вогневу зливу" - Міноборони "На жаль серед наших захисників є втрати: двоє військовослужбовців загинуло і шестеро зазнали поранень. Зокрема під час ворожого обстрілу в районі Новотошківського від смертельних осколкових поранень загинув один український військовий і ще один наш захисник загинув у наслідок підриву на вибуховому пристрої, це сталося біля Верхньоторецького. Разом з ним отримали поранення двоє наших військових. Стан здоров'я одного з них оцінюється як важкий. Четверо військовослужбовців були поранені в наслідок інших обстрілів російсько-окупаційних військ", - повідомив Мотузяник.