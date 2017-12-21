220 тисяч дітей на сході України живуть під загрозою вибуху мін - ЮНІСЕФ

За даними ЮНІСЕФ, боєприпаси, які не розірвалися, являють загрозу для близько 220 тисяч дітей на сході України. Вони проживають, грають і ходять в школу в районах, засмічених мінами та іншими боєприпасами, йдеться в поширеній в четвер, 21 грудня, заяві Дитячого фонду ООН, як повідомляє DW.

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За період з січня по листопад 2017 року у середньому щотижня на сході України отримувала поранення або гинула один дитина в результаті вибуху боєприпасів. В більшості випадків мова йшла про міни і розірвані снаряди.

Одночасно Донбас називається в документі одним з найбільш замінованих регіонів планети. Представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс назвала "неприйнятними" той факт, що місця, в яких ще чотири роки тому діти могли безтурботно грати, сьогодні усіяні нерозірваними мінами. Всі сторони конфлікту на сході України повинні негайно припинити подібне поводження з боєприпасами, заявила вона.