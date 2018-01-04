Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі суттєве збільшення кількості вибухів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували понад 130 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 2 січня до 19:30 3 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 130), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (35 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, сказано, що увечері та вночі з 2 на 3 січня камера СММ біля Донецької фільтрувальної станції (за 15 км на північ від Донецька) послідовно зафіксувала 16 снарядів в польоті зі сходу на захід, шість невизначених вибухів та три снаряди в польоті з заходу на схід, за якими послідувало ще 5 вибухів із невстановленого озброєння, два вибухи у повітрі та 74 снаряди в польоті на відстані 1-3 км зі сторони півдня.

Також зазначається, що протягом дня 3 січня спостерігачі, перебуваючи в окупованій Ясинуватій (за 16 км на північний схід від Донецька), впродовж майже півгодини чули 19 вибухів із невстановленого озброєння та близько 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 3-5 км зі сторони заходу на північний захід.

Увечері 2 січня спостерігачі, перебуваючи у Світлодарську (за 57 км на північний схід від Донецька), чули близько 50 вибухів з невстановленого озброєння та близько 260 черг вогню з великокаліберного кулемету на відстані 2-6 км з боку південного сходу. В той же день у тій же місцевості спостерігачі чули близько 30 вибухів із невстановленого озброєння та близько 120 черг вогню з великокаліберного кулемету.

Також сказано, що у Луганській області СММ зафіксувала більше порушень режим припинення вогню, але менше вибухів (один супроти п'яти), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.