Бойовики на Святвечір застосували проти сил АТО міни, поранено військового

Бойовики на Донбасі минулої доби обстріляли сили АТО з кулеметів та застосували міни, у наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

"На Луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

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Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що у ОБСЄ зафіксували 150 вибухів за добу на Донбасі.