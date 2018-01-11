З сайту "Азова" зникли фото бійців батальону з американськими гранатометами - ЗМІ

Прес-служба батальйону "Азов" видалила зі свого сайту раніше доступні матеріали про пристрілку бійцями цього підрозділу в липні 2017 року американських гранатометів PSRL-1.

На зникнення інформації із сайту звернув увагу дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи Арік Толер, передає "Голос Америки".

"З http://Azov.press цього ранку видалено матеріал, який показував бійців з опізнавальними знаками "Азова", які використовували PSRL-1. Можливо, навіть з високою ймовірністью, що ці гранатомети зараз зберігаються в арсеналі, але влітку "Азов" їх мав", - написав Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Раніше Digital Forensic Research Lab оприлюднила докази того, що полк "Азов", принаймні протягом деякого часу, мав у своєму розпорядженні гранатомети американського виробництва PSRL-1. Провідним доказом при цьому виступили повідомлення на сайті самого полку "Азов" та сайті його прес-служби.

Одне з повідомлень заявляло, що у липні бійці "Азова" пройшли ознайомлення із гранатометами PSRL-1, які найближчим часом надійдуть на озброєння полку. Інше - поінформувало , що гранатомети пройшли пристрілку в полку "Азов".

У Національній гвардії України, перед зазначеною вище публікацією, заперечували наявність у полку "Азов" гранатометів PSRL.

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Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у США побоюються, що Україна втратить передану їй зброю і не дозволяють відправляти її до зони АТО.