СБУ має персональні дані понад 2 тисяч найманців ПВК "Вагнера"

Служба безпеки України встановила понад 2 тис. членів так званої приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера».

Про це заявив «Громадському радіо» керівник апарату СБУ Ігор Гуськов.

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«На сьогоднішній день Службою безпеки спільно з іншими нашими колегами встановлені понад 2000 найманців ПВК «Вагнера» - їхні імена, прізвища, по батькові, місця проживання», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня голова СБУ Василь Грицак заявив про участь найманців ПВК «Вагнера» в збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії. За його словами, СБУ встановила 1 тис. 587 осіб - членів ПВК, всього їх близько 5 тис. осіб. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.

Грицак повідомив, що «цей проект російських спецслужб дає змогу кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази «Їх (російських військових) там немає» або «Ми їх туди не посилали».

За даними спецслужб, 95% членів ПВК «Вагнера» є громадянами Росії, також встановлено особи близько 40 громадян України, яких готували для диверсій в Україні.

Крім того, СБУ відомо про те, що є близько 100 бойовиків з однієї з балканських країн, які мають відношення до ПВК «Вагнера».

Також СБУ має відеодокази участі приватної військової компанії «Вагнера» в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.