В "ЛНР" та "ДНР" сидять без зв'язку: у Vodafone розповіли, коли зможуть відремонтувати кабель

Мобільний оператор "Vodafone-Україна" зможе відремонтувати магістральний оптоволоконний кабель на окупованих територіях протягом 10-12 годин. Про це повідомила речниця компанії Вікторія Рубан.

"Ми не знаємо, що там за пошкодження були на кабелі. За нашими оцінками, потрібно 10-12 годин часу (для ремонту, — ред.), не більше", — зазначила вона у коментарі "Громадському радіо".

Рубан додала, що ремонтна бригада компанії готова виїхати до ОРДЛО і щойно відповідна можливість буде надана, почне ремонтні роботи на окупованих територіях та на лінії розмежування.

Сьогодні бойовики заявили, що надають гарантії безпеки мобільному оператору "Vodafone-Україна" для проведення робіт для відновлення мобільного зв’язку в ОРДЛО.

Компанії відомо про перемовини щодо надання дозволу на ремонт, які вели у Спільному центрі з контролю і координації.

"Учора я чула таку інформацію. Я знаю, що процес про можливість надання (дозволу, — ред.) та терміни обговорювався. Якщо вони (бойовики, — ред.) сказали, то це дуже добра новина", — заявила прес-секретар Vodafone.

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Нагадаємо, 11 січня в "ЛНР" заявили про повне припинення роботи оператора Vodafone.

У Vodafone-Україна заявили, що зв’язок був відключений унаслідок обриву кабелю на окупованій території.

В ОРДЛО стверджували, що місце розриву магістрального оптоволоконного кабелю знаходиться на підконтрольній Україні території.

15 січня оператор звернувся до Донецької обласної адміністрації, місії ОБСЄ та Спільного центру з контролю і координації задля дозволу на ремонт пошкоджених ліній зв’язку.

16 січня у СЦКК наголосили, що з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення роботи мобільного оператора.