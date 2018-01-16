Відсутність зв'язку в "ЛДНР": оператори окупантів встановили драконівські тарифи на дзвінки в Україну

У той час як мобільний оператор "Vodafone-Україна" вже кілька днів не працює на території ОРДЛО, місцеві мобільні оператори активізували свою роботу і ввели функцію дзвінків на українські номери. При цьому тарифи встановили драконівські: вартість хвилини дзвінка на номер українського оператора становить 5-7 гривень за хвилину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський.

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"Луганський оператор "Лугаком" ввів функцію дзвінків на українські номери. Ось тільки вартість дзвінків тепер, як ви розумієте, відрізняється. Подзвонити з Луганська на стаціонарний український номер буде коштувати близько 5 гривень, а на мобільний і зовсім близько 7 грн за хвилину", - повідомляє журналіст.

Дзвінки з донецького "Фенікса" також будуть коштувати близько 5 грн за хвилину.

"Це захмарні і абсолютно неадекватні цифри. Для порівняння, дзвінки з українських операторів в РФ або Польщі коштують близько 1 грн за хвилину, якщо підключити спеціальний тариф", - підкреслив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, на окупованій частині Донецької області кілька діб відсутній мобільний зв'язок українського оператора «Vodafone». У той же час в «ДНР» заявили про перебої зі зв'язком у окупаційного оператора «Фенікс». Оператор зв'язку «Vodafone.Україна» вже звернувся до Донецької обласної адміністрації, місії ОБСЄ і Спільного центру з контролю і координації за дозволом на ремонт пошкоджених ліній зв'язку у Донецькій області.