Воїн-доброволець ЗСУ привіз сотні портретів з війни (відео)

У Львові воїн-доброволець представив портрети своїх побратимів. Намалював їх Сергій Пущенко під час служби на Донбасі. Зараз у його колекції більше ста картин з українськими захисниками.

Як йдеться в сюжеті 24 каналу, він малював їх не тільки на базі, але і на передовий. В цілому художник створив 110 портретів своїх друзів.

Пущенко воював два роки. І як тільки була можливість, відкладав автомат, брав у руки пензель і фарби, сідав біля мольберта і малював портрети своїх побратимів. Іноді працювати треба було дуже швидко.

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"Близько години малював. Починалися несприятливі умови і треба було закінчувати швидко і ховатися. А були портрети, які малював 6-5 годин олійними фарбами", — зазначив Сергій Пущенко.

Служив Сергій в окремому батальйоні "Правого сектора", згодом Української Добровольчої Армії. Тому побратимів у нього чимало. І біля портрета кожного є що згадати.

Кожного бійця Сергій просив залишити своє послання сучасникам і нащадкам.