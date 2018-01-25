Бойовики продовжують порушувати режим "тиші": поранено українського військового

18:49, 25 січня 2018
Війна
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Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 факти порушення режиму "тиші".

Ілюстрація REUTERS

Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одного українського військового.

Згідно зі зведенням прес-центру штабу АТО на 18.00 бойовики продовжують використання забороненої Мінськими угодами крупнокаліберної зброї.

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Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 2 факти порушення режиму "тиші".

"На Донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовий ЗСУ отримав поранення. Наразі військові медики оцінюють його стан як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня внаслідок мінометного обстрілу бойовиків один український військовий загинув.

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Теги: #АТО#штаб АТО#поранені бійці АТО