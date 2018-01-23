На Донбасі від тяжких осколкових поранень загинув воїн 54-ї ОМБр (фото)

Солдат 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Сергієнко, 1988 року народження, загинув 22 січня від тяжких осколкових поранень.

Військовий отримав їх під час мінометного обстрілу найманцями РФ позицій ВСУ в районі Світлодарської дуги, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні тяжка звістка прийшла в Новоаврамівку. На сході загинув воїн-контрактник, житель села Сергієнко Сергій Олексійович. Вічна пам'ять герою! Царство небесне", - написав у пабліку Новоаврамівки Олексій Романов.

24 січня в селі Новоаврамівка Хорольського району Полтавської області о 13.00 відбудеться прощання із Сергієнком.

Як повідомляв штаб АТО, в результаті мінометного обстрілу бойовиків за минулу добу один український військовий загинув.