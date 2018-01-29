Волкер передав Суркову імена деяких українських заручників для обміну

Спецпредставник США закликав помічника президента РФ продовжувати здійснювати обмін заручників.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову імена деяких українських заручників, які необхідно включити в подальший обмін заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Нью-Йорку.

Дипломат сказав, що обговорював з Сурковим серед різних питань процес обміну заручників і відзначив успішний обмін, який відбувся наприкінці грудня 2017 року.

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"Насправді, я зустрівся з п'ятьма заручниками, які були звільнені російською стороною конфлікту, коли я перебував у Києві на минулому тижні, але все ще багато заручників утримується. І це важливо, щоби усі заручники, пов'язані з конфліктом, були звільнені", - наголосив Волкер.

"Я повідомив деякі конкретні імена, які були надані мені (звільненими) заручниками, коли я зустрів їх у Києві, щоби ідентифікувати багатьох людей, які все ще утримуються в неволі", - наголосив Волкер.

При цьому дипломат сказав, що він не має можливості говорити про конкретні часові рамки наступного обміну або кількості заручників, яких можуть обміняти.

"Це те, я знаю, над чим відбувається робота у Тристоронній контактній групі та в рамках інших каналів, але я хочу підкреслити, що я порушував це питання та наполегливо закликав, щоби були подальші обміни, і пан Сурков взяв до відома це", - сказав Волкер.