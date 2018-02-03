Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на підконтрольній бойовикам території

Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала вибухи, перехресні черги і постріли з великокаліберних кулеметів.

П'ятеро спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ вчора потрапили під обстріл недалеко від підконтрольного "ДНР" м. Ясинувата.

Як повідомили на сайті ОБСЄ, "коли в 14.08 п'ятеро членів патруля стояли між броньованими автомобілями СММ, вони почули, як над їх головами зі свистом пролетіли 3 кулі з заходу на схід, і побачили, що одна з куль влучила в 10-15 метрах на схід від них".

Спостерігачі негайно покинули цей район і повернулися на свою базу в Донецьку.

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Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала вибухи, перехресні черги і постріли з великокаліберних кулеметів, які заборонені Мінськими домовленостями.

"В період з 13:00 до 13:50 команда Місії зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження, 11 пострілів з 30-мм гармати бойової машини піхоти (БМП-2), а також 34 черги і постріли з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї — все в 1-2 км до заходу. З 13:50 до 14:08 спостерігачі чули численні перехресні черги і постріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в 1-2 км на захід", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 4 рази обстрілювали позиції сил АТО, в результаті чого були поранені троє військових ВСУ.