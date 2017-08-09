Правда надто незручна: відеокамеру на Донецькій фільтрувальній станції знищили - ОБСЄ

Камеру відеоспостереження на Донецькій фільтрувальній станції, що пропрацювала один день, знищили вогнем зі стрілецької зброї. "Камеру знищено", - йдеться в повідомленні Спостережної моніторингової місії ОБСЄ у Twitter.

Зазначається, що камеру СММ ОБСЄ обстріляли з півдня та південного заходу. Інцидент стався всього лише через день після того, як камера була встановлена.

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«Перед тим, як камеру було знищено, вона зафіксувала вогонь зі стрілецької зброї. Правда надто незручна для сторін», - зауважив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Як повідомлялося раніше, упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів пошкоджується ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду споживачам по обидва боки лінії розмежування. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у спричиненні цих обстрілів.

У квітні у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомляли,що Донецька фільтрувальна станція від початку 2017 року потрапляла під обстріли понад 200 разів, станція не працювала сукупно 38 днів.