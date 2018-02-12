Робота за їжу: в "ЛНР" видають тормозки замість зарплати (фото)
10:24, 12 лютого 2018Війна
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Речник ДПСУ Слободян підкреслив, що економічна ситуація в ОРДЛО не з найкращих.
Ілюстрація / REUTERS
На окупованому Донбасі бойовики через відсутність грошей видають працівникам підприємств тормозки замість зарплати.
Про це у Facebook повідомив речник ДПСУ України Олег Слободян.
facebook.com/oleh.slobodyan
"Економічна ситуація в ОРДЛО виходить на новий рівень! Мем ІІІ тисячоліття - тормозки замість заробітної плати! На фото витяг з основного розпорядження, але знаючі люди по той бік реальності стверджують, що так воно і є", - написав він.
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