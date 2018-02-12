Робота за їжу: в "ЛНР" видають тормозки замість зарплати (фото)

Речник ДПСУ Слободян підкреслив, що економічна ситуація в ОРДЛО не з найкращих.

На окупованому Донбасі бойовики через відсутність грошей видають працівникам підприємств тормозки замість зарплати.

Про це у Facebook повідомив речник ДПСУ України Олег Слободян.

"Економічна ситуація в ОРДЛО виходить на новий рівень! Мем ІІІ тисячоліття - тормозки замість заробітної плати! На фото витяг з основного розпорядження, але знаючі люди по той бік реальності стверджують, що так воно і є", - написав він.

Читайте також"Дах протікає, всередині вода": у мережі показали, на що перетворився Донецький залізничний вокзал (фоторепортаж)

Раніше журналіст показав, на що перетворюється Луганськ після приходу "русского мира".