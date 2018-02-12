Робота за їжу: в "ЛНР" видають тормозки замість зарплати (фото)

10:24, 12 лютого 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це у Facebook повідомив речник ДПСУ України Олег Слободян.

facebook.com/oleh.slobodyan

"Економічна ситуація в ОРДЛО виходить на новий рівень! Мем ІІІ тисячоліття - тормозки замість заробітної плати! На фото витяг з основного розпорядження, але знаючі люди по той бік реальності стверджують, що так воно і є", - написав він.

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Раніше журналіст показав, на що перетворюється Луганськ після приходу "русского мира".

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Теги: #тормозки замість зарплати#в ЛНР платять тормозками