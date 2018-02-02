Настає дика природа: журналіст показав, на що перетворюється Луганськ після приходу "русского мира" (відео)

18:00, 02 лютого 2018
Війна
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Заєць бігає по пустельній, занесеної снігом естакаді / фото twitter.com/den_kazansky

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Видеозапис оприлюднив журналіст Денис Казанський в Twitter. На відео видно, як справжній дикий заєць біжить прямо по естакаді, біля вокзалу.

"Заєць бігає по пустельній, занесеній снігом естакаді біля залізничного вокзалу в Луганську. Раніше там рух був", - зазначив він.

Раніше журналіст показав, як виглядає стадіон "Донбас Арена".

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