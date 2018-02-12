Путін не знає, що робити з Донбасом - Порошенко

Порошенко наголосив, що необхідно виконати старі угоди щодо Донбасу, необхідності у нових немає.

Президент України Петро Порошенко впевнений, що у глави РФ Володимира Путіна немає стратегії щодо Донбасу.

Немає необхідності починати нові ініціативи на сході України, оскільки слід виконати старі угоди, заявив Порошенко в інтерв'ю Profil.

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"Просто необхідно виконати старі угоди. У "Мінську" все чітко сказано: вивести війська, закрити кордон, дотримуватися перемир'я й припинити вбивства. Після цього ми можемо почати політичний процес", - зазначив глава української держави.

При цьому президент України додав, що, на його думку, Путін уявлення не має, що робити з Донбасом.

"Я абсолютно впевнений, що він уявлення не має, що робити з Донбасом. Путін просто повинен був визнати, що це українська територія, і поважати міжнародне право. Будь ласка, пане Путіне, припиніть вбивати людей - в Україні, Сирії та в інших регіонах світу!", - наголосив Порошенко.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України Сергій Корсунський заявляв, що Росія, здійснюючи агресію, намагається розміняти Донбас на Крим і створити на сході постійно чинний інструмент впливу на Україну.