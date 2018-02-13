Українські військові просунулися на Донбасі в 2017 році на 10 кілометрів - Турчинов

За словами секретаря РНБО Турчинова, усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ «закінчились фіаско».

Збройні сили України у зоні бойових дій на Донбасі у 2017-му році просунулися на 10 і більше кілометрів і значно покращили свої позиції.

Про це в інтерв’ю Громадському повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

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«Про це приємно говорити, що і 2016-й, і 2017-й роки відрізнялися від минулих тим, що ми не віддали жодного метра своєї землі. Більше того, наші підрозділи по деяким напрямкам просунулись на 10 і більше кілометрів і покращивши свої позиції. Це факт», - зазначив Турчинов.

За словами секретаря Ради нацбезпеки, усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ «закінчились фіаско».

«Вони не змогли ні відбити жодний з населених пунктів, ні просунутись вперед. Навпаки, ще раз хочу підкреслити, наші військові покращили свої позиції, і сьогодні на окупованій території немає сил, які могли змінити ту лінію розмежування, яка сьогодні склалась», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з’явилися фото зі взятого під контроль українських військових села Новоолександрівка на Луганщині.