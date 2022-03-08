Більшість українців вірять у перемогу над росіянами / фото REUTERS
78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією, а рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно виріс та досяг позначки у майже 80%.
Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling.
75,3% респондентів за останній тиждень допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.
Соціологи зазначають, що 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно.