Крім того, соціологи зафіксували значне зростання рейтингу президента Володимира Зеленського.

78% українців вірять у перемогу України у війні з Росією, а рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно виріс та досяг позначки у майже 80%.

Про це свідчать дані опитування Institute of Cognitive Modeling.

75,3% респондентів за останній тиждень допомогли ЗСУ, бійцям територіальній обороні або волонтерам.

Соціологи зазначають, що 43,6% опитуваних готові терпіти незручності та проблеми, пов’язані з війною, щоб забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно.

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