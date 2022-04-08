Постанову про арешт Путіна має виписати міжнародний суд у Гаазі.

У Гаазі заговорили про ордер на арешт Володимира Путіна через військові злочини армії РФ на території України.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Постанову про арешт має виписати міжнародний суд і отримати її буде простіше, ніж виграти справу по суті.

Доведення того, що командування було в курсі дій солдат, з точки зору міжнародного права - остання цеглина у фундаменті справи, де вже є покази свідків і докази з місця подій.

Юрист Олександр Кноуп, який останні двадцять років у Гаазі захищає диктаторів і генералів, звинувачуваних у геноциді і злочинах проти людяності, не вірить у те, що Путіна доправлять у Нідерланди для дачі свідчень до остаточної поразки Росії.

Він розповів про дієвіший варіант щодо того, як можна "дістати" Путіна.

"Головний прокурор, якщо він схиляється до того, що воєнні злочини були скоєні і обвинувачення може їх пов’язати з російською армією і її командуванням, він може попросити суддів виписати міжнародний ордер на арешт. По-перше, для цього не потрібна присутність обвинуваченого у залі суду. До того ж доказова база, необхідна для такого рішення, незначна у порівнянні з самим судовим процесом", - пояснив юрист.

Зазначається, що якщо міжнародні судді видадуть ордер на арешт Путіна, то його будуть зобов’язані заарештувати у кожній із ста двадцяти трьох країн-учасниць римського статуту, що зробить РФ ще більш "токсичною" для усього світу.

Як повідомляв УНІАН, юрист-міжнародник висловив думку, що після вторгнення російських військ на територію України, прихильники президента країни-окупанта Володимира Путіна зроблять все можливе, щоб його не довезли живим до Гааги.