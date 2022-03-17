Юрист переконаний, що поплічники Путіна зроблять все, щоб він пішов у інший світ до статусу підсудного.

Після віроломного вторгнення російських військ на територію України, прихильники президента країни-окупанта Володимира Путіна зроблять все можливе, щоб його не довезли живим до Гааги.

Такий прогноз озвучив юрист-міжнародник Борис Бабін, повідомляє Радіо НВ.

"Навіть якщо главу російської держави в Гаагу не довезуть (а я думаю, його поплічники зроблять все, щоб він пішов в інший світ до статусу підсудного), то все одно залишиться купа російських чиновників першого ешелону (уряд, генеральний штаб, ключові українські колаборанти), які, безумовно, будуть відповідати в Гаазі за вчинення злочинів проти людяності, військових злочинів, злочинів агресії", - заявив юрист.

Війна проти України: