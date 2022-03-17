Після віроломного вторгнення російських військ на територію України, прихильники президента країни-окупанта Володимира Путіна зроблять все можливе, щоб його не довезли живим до Гааги.
Такий прогноз озвучив юрист-міжнародник Борис Бабін, повідомляє Радіо НВ.
"Навіть якщо главу російської держави в Гаагу не довезуть (а я думаю, його поплічники зроблять все, щоб він пішов в інший світ до статусу підсудного), то все одно залишиться купа російських чиновників першого ешелону (уряд, генеральний штаб, ключові українські колаборанти), які, безумовно, будуть відповідати в Гаазі за вчинення злочинів проти людяності, військових злочинів, злочинів агресії", - заявив юрист.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.