Джерела кажуть, що атаку організувало ГУР спільно із ЗСУ.

Масований наліт безпілотників на три військові аеродроми РФ у ніч на 5 квітня було організовано Головним управлінням розвідки Міноборони України спільно із ЗСУ. Про це УНІАН розповіли поінформовані джерела.

Наш співрозмовник стверджує, що атака, ймовірно, була успішною. За даними джерел української розвідки, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області. Під час цієї ж атаки на аеродромі загинули семеро російських військовослужбовців, зокрема, можливо, пілоти бомбардувальників.

На аеродромі міста Єйськ (Краснодарський край) унаслідок атаки дронів повністю згоріли два Су-25, ліквідовано щонайменше чотирьох окупантів.

Відео дня

Також підтверджується атака на аеродром у Курську, але її результати поки що не вдалося з'ясувати.

Атака на російські аеродроми: що відомо

Як писав УНІАН, у ніч на 5 квітня в російському місті Енгельс прогриміли потужні вибухи. Як повідомляють місцеві пабліки, вони були настільки потужними, що спрацювала сигналізація в автомобілях. Жителі міста в чатах писали, що від вибухів "тремтять вікна".

Також ми повідомляли, що в ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи прогриміли в Морозовську Ростовської області. Там розташований військовий аеродром окупантів. Губернатор Василь Голубєв заявив, що Морозовськ нібито атакували 40 безпілотників. Унаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію.

Російське Міноборони вранці відзвітувало про знищення 44 безпілотників над Ростовською областю. Тим часом очевидці публікують відеоролики, на яких видно яскраві спалахи в Морозівську і чутно вибухи поблизу військових об'єктів.

Вас також можуть зацікавити новини: