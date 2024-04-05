У подіях Москва звинувачує Київ. У мережі гуляє ролик про "дрон із музикою".

У Росії нічні удари в районі розташування військових аеродромів у Єйську, Морозовську та Енгельсі ознаменувалися появою майже півсотні дронів.

Москва заявила, що лише над Ростовською областю збила 44 БПЛА, а їх було більше. У Міноборони РФ нарахували, що в ніч на 5 квітня збили близько 53 "пташок".

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено над територіями Ростовської (44 БПЛА), Саратовської (1 БПЛА), Курської (1 БПЛА) і Бєлгородської (1 БПЛА) областей, а також над територією Краснодарського (6 БПЛА) краю", - розповіла Росія.

Передбачувано, в атаках вороже міністерство звинуватило "київський режим".

Як відомо, особливо продуктивно дрони попрацювали в Енгельсі. Там від вибухів тремтіли вікна. Примітно, деякі росіяни фіксували в небі "дрон із музикою". Відповідні ролики поширювалися в мережі.

Детальніше про вибухи в Енгельсі

Вранці росіяни активно ділилися в мережі своїми враженнями про нічні вибухи. Особливо сильно гриміло в Енгельсі (Саратовська область). Місцеві писали в мережі про тремтячі вікна та виття сигналізацій.

Дехто обурювався, що їм знову поспати спокійно не дали. Скріншоти зі скаргами росіян є в новині про Енгельс.

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