Експерт Олег Жданов зазначив, що сумнівається в "теплоті" нинішніх відносин між Румунією і Молдовою.

Румунія не вступатиме в конфлікт з Російською Федерацією.

За словами військового експерта Олега Жданова, це пов'язано з тим, що Румунія є членом НАТО, а цей альянс максимально дистанціюється від війни РФ проти України.

"Для Путіна це був би бальзам на серце. Підняти рівень цієї війни до рівня світової, як мінімум регіональної", - говорить Жданов.

Він стверджує, що тоді переговорний процес вийде на рівень Москва-Брюссель або навіть Москва-Вашингтон, чого і домагається Путін.

"Тому Румунія ні за яких обставин не втрутиться в цей конфлікт", - додав Жданов.

Експерт також зазначив, що сумнівається в "теплоті" нинішніх відносин між Румунією і Молдовою, а також натякнув на "проросійську" позицію президента Молдови Майї Санду.

Водночас Олег Жданов розповів про ситуацію в армії Молдови.

"Вона в стані гірше, ніж була наша до 2013 року. Озброєння старе радянське, вони нічого не модернізували. Жили за принципом: "Навіщо нам армія, війни все одно не буде", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Молдови Майя Санду визнала, що тривалий час оборонному сектору ніхто не приділяв належної уваги. Внаслідок цього країна залишилася без військового захисту.