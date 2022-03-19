Як передавав УНІАН, 27 лютого в результаті атаки російських окупантів на аеропорт в Гостомелі був знищений АН-225 "Мрія" — найбільший за розмірами і вантажністю літак за всю історію світової авіації. А тепер з'ясувалися нові подробиці цієї прикрої події. Виявляється, транспорт можна було врятувати, причому за місяць до початку війни. Однак керівництво Державного підприємства "Антонов" воліло втекти і не діяти.
Інформацією про евакуацію АН-225 "Мрія" поділився екс-капітан літака Дмитро Антонов. Він виклав на своєму YouTube-каналі ролик, в якому повідомив наступні подробиці: "Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було".
"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з РФ", — продовжив Дмитро Антонов.
Офіційні коментарі щодо дій керівництва ДП "Антонов" і відмови від евакуації поки не надходили. Однак цю ситуацію явно потрібно розслідувати.
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