Одна з них — створення образу перед виборами.

Президент Росії Володимир Путін почав частіше з'являтися перед публікою. Це підтверджує, що кремлівський диктатор став більше піклуватися про свій авторитет серед росіян. Він намагається показати себе активним лідером воєнного часу.

Такими висновками поділилися аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті про війну в Україні. Повідомляється, що 23 грудня Путін прибув з візитом в Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області. У той же день він повинен був відвідати машинобудівний завод "Уралвагонзавод" в Нижньому Тагілі, але в останній момент поїздку скасували.

На думку експертів публічні появи Путіна — це частина інформаційної кампанії, яка повинна показати президента РФ лідером воєнного часу. У Кремлі також хочуть відновити його авторитет серед внутрішньої аудиторії, адже в лютому Росія вступить у другий рік війни.

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"Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидючого і всюдисущого правителя", — повідомили експерти.

В ISW також назвали другу причину публічних появ кремлівського диктатора. Це створення позитивного образу в суспільстві перед виборами в 2024 році. Президент прагне підготувати умови в інформаційному просторі для свого переобрання.

Публічні заяви Путіна

За останні дні кремлівський диктатор відзначився кількома виступами і появами на публіці. Один з них стосувався передачі ЗРК Patriot Україні. Путін звинуватив Вашингтон у "затягуванні" війни і назвав згадані системи ППО "старими".

Одна із заяв стосувалася так званої "спеціальної військової операції". Нібито її темпи на збираються збільшувати, адже це призведе до "невиправданих втрат".

Аналітики відзначили, що Путін, як і раніше, прагне перекласти провину за тривалу війну на західні країни. А Україну він вважає нелегітимною державою і не прагне до реальної мирної угоди.

На одній з останніх прес-конференцій кремлівський диктатор вперше назвав війну "війною".

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