Пітерський мундеп зажадав порушити кримінальну справу проти Путіна через використання слова "війна".

Муніципальний депутат петербурзького МУ "Смольнинське" Микита Юфєрьов звернувся до генпрокурора Краснова і глави МВС Колокольцева з проханням перевірити виступ Путіна на прес-конференції.

Він вважає, що за слова Путіна можна "притягнути до встановленої законом відповідальності за поширення фейків про дії російської армії".

"За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей", - заявив депутат.

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Зазначимо, що Путін на прес-конференції заявив:

"Наша мета - не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути".

Війна в Росії: законодавство

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, що знімає кримінальну відповідальність за злочини, вчинені на окупованих територіях України, якщо вони були вчинені заради "захисту інтересів Росії". Так російська влада хоче зробити перебування в Україні "більш привабливим" для окупантів.

Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про довічне ув'язнення за диверсії. Прийнятий російськими депутататами законопроект передбачає введення трьох нових статей до Кримінального кодексу.

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