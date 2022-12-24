Путін оточений людьми, які переконують його у перемозі Росії будь-якою ціною, роблять висновки журналісти.

Володимир Путін отримує спотворену картину про ситуацію ЗС РФ на фронті в Україні від власного ж оточення, пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у російській розвідці і "людьми, близькими до Кремля".

Як пише видання, Путіну щодня передають письмове зведення з фронту, в якому невдачі окупантів завжди пом’якшують, тобто стараються не повідомляти погані новини.

Іноді такі зведення взагалі є неактуальними, адже перед тим, як потрапити на стіл до Путіна, дані проходять через багато інстанцій, зокрема й голову Радбезу Миколи Патрушева.

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Путін оточений людьми, які переконують його у перемозі Росії будь-якою ціною, роблять висновки журналісти.

Росія вторглася в Україну - головне

У ніч на 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну з півночі, сходу і півдня. Путін у своєму зверненні пояснював агресію необхідністю "денацифікувати" українців.

Російська армія була фактично на підступах до Києва, під окупацію загарбників потрапив ряд прилеглих населених пунктів. Окремі підрозділи рушили до ЧАЕС. Пізніше російські війська увійшли в Енергодар і захопили Запорізьку АЕС, ведучи вогневі провокації на майданчику ядерного об'єкта.

У розшифрованих тоді розвідданих йшлося, що Путін намагався захопити Київ за кілька днів. Однак бої розтягнулися майже на рік.

Вже навесні окупанти були вибиті з Київської, Сумської та Чернігівської областей. У травні ворог пішов із захопленої частини Харківської області, у листопаді - з Херсона і всього правобережжя Херсонської області.

У боях ліквідовано понад 100 тисяч окупантів, але Путін не збирається здаватися і вже готує нову масштабну операцію взимку. На думку генерала Залужного, до наступу диктатор залучить до 200 тисяч резервістів. Наразі вирішується питання прямої участі в агресії Путіна Білорусі.

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