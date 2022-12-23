Президент Росії планував провести урядову нараду і поспілкуватися зі співробітниками підприємства, але поїздка не відбудеться.

Президент Росії Володимир Путін раптово скасував візит на найбільший танковий завод держави "Уралвагонзавод". Це була б перша поїздка кремлівського диктатора на Урал з 2019 року. У місті перед його прибуттям проводилися репетиції кортежу.

Відповідною інформацією поділилися портали Е1 і TagilCity. Повідомляється, що Путін повинен був прилетіти в Єкатеринбург сьогодні, 23 грудня. Він планував провести урядову нараду і поспілкуватися з працівниками "Уралвагонзаводу".

У місті готувалися до приїзду кремлівського диктатора і заздалегідь доставили автомобільний кортеж — п'ять седанів Aurus, два з яких були лімузинами. Водії машин репетирували проїзд Путіна вулицями Єкатеринбурга, через що виникали проблеми з рухом. Зараз транспортні засоби знаходяться в аеропорту Кольцово і чекають зворотної відправки в Москву.

Відео дня

Перед візитом Путіна місцева влада встановила кілька заборон. Наприклад, водіям громадського транспорту наказали не випускати людей з автобусів, якщо поруч проїжджає кортеж президента. Навчальним машинам не дозволялося з'являтися на вулицях Нижнього Тагілу, а в Дзержинському районі, де знаходиться "Уралвагонзавод", скасували всі ялинки.

Заборона торкнулася і співробітників заводу. Вони не повинні були переміщатися цехаvb під час візиту Путіна. А ще над Нижнім Тагілом встановили безпольотну зону.

Останні заяви Путіна

Кремлівський диктатор різко відреагував на передачу ЗРК Patriot Україні. Він звинуватив Вашингтон у "затягуванні" війни і заявив, що техніка "не буде виконувати" оборонні цілі. Як повідомили аналітики, це чергова спроба Росії подати допомогу Заходу Україні в якості інструменту ескалації.

Днями Путін заявив, що РФ не буде збільшувати темпи "спеціальної військової операції", адже це спричинить за собою невиправдані втрати. Президент держави-агресора посилено прагне перекласти провину за тривалу війну на західні країни. При цьому він як і раніше не готовий до миру і вважає Україну нелегітимною державою.

На вчорашній прес-конференції кремлівський диктатор сказав: "Наша ціль — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути". Це вперше Путін назвав так звану "спеціальну військову операцію" війною.

Вас также могут заинтересовать новости: