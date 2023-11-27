Відзначається, що спроби росіян наступати провалилися.

Захисники України проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Російські окупанти скаржаться, що ЗСУ просунулися до Новофедорівки.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, армія РФ намагалася проводити наступальні операції в районі адміністративного кордону Донецько-Запорізької областей, але немає підтвердження, що вони десь змогли просунутися 26 листопада.

У Генштабі ЗСУ повідомив про безуспішні атаки росіян на схід від Старомайорського і на південь від Золотої Ниви, що за 11 км на південний схід від Великої Новосілки.

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У свою чергу російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили наступальні операції на заході Запорізької області. Російський "воєнкор" стверджував, що українські військові атакували Роботине та Вербове, що на 9 км на схід від Роботиного, невеликими групами піхоти.

26 листопада ще один російський військовий блогер заявив, що ЗСУ ще минулого тижня просунулися на півкілометра до Новофедорівки, що в 15 км на північний схід від Работіно.

При цьому в Генштабі ЗСУ повідомив, що захисники України зберігають позиції на східному березі Дніпра.

Ситуація на фронті станом на 27 листопада - останні новини

За минулу добу, 26 листопада, авіація ЗСУ завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських військ.

Водночас окупанти завдали один ракетний та 34 авіаційних удари, здійснили 51 обстріл з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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