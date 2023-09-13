В результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

Протягом доби російські окупанти здійснили безуспішну атаку на Куп’янському напрямку та понад 10 атак в районі Мар’їнки.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 24 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Кислівки Харківської області та Новоселівського Луганської області", - зазначили у Генштабі.

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На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів, але продовжує перегрупування військ. Авіаційних ударів там зазнали Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області. Ворожих авіаційних ударів зазнали Курдюмівка та Кліщіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Очеретине, Степове, Авдіївка, Ласточкине та Первомайське Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки", - повідомили у Генштабі і додали, що артилерійських та мінометних обстрілів там зазнали близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Пречистівка, Новомайорське та Урожайне Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Роботине Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської, а на Херсонському напрямку ворог, зокрема завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Придніпровського Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що в результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії та безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України.

Так, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мороховця, Плетенівки Харківської області та Степку Сумської області, а артилерійських та мінометних обстрілів на цих напрямках зазнали понад 30 населених пунктів.

Війна в Україні - останні новини

Раніше сьогодні, 13 вересня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що ситуація в Мар’їнці та Авдіївці загострилася. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів там та почали проведення штурмів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках, за її словами, зараз спостерігається "зменшення інтенсивності з боку ворога". На Бахмутському напрямку у ЗСУ "стабільно успіхи є". Водночас на півдні є тенденція просування ЗСУ.

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