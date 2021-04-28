Сьогодні ТКГ не змогла узгодити нове перемир'я в районі ООС.

Тристороння контактна група на сьогоднішньому засіданні не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі, однак з даного питання найближчим часом можна очікувати на позитивні новини.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За підсумками засідання він зазначив, що всі сторони підтвердили необхідність встановлення Великоднього перемир'я. Сьогодні його намагалися встановити шість годин поспіль.

Читайте такожАрмія США зараз не очікує "нічого драматичного" на кордонах України з РФ

"Ми не домовилися, тому що не погодили остаточний текст спільної заяви. Там є чутливі місця, які повинні бути дуже точними. Але ми повністю пройшлися по нашому і російському варіанту документа. Можу неофіційно від себе додати, що ще години нам би вистачило домовитися. Але справа до ночі, вирішили, що, можливо, ще додатково збереться ТКГ або підгрупа з безпеки", - сказав він.

За словами Арестовича, "завтра-післязавтра можна чекати на позитивні новини".

"Не хочу давати багато надій, але точно запевняю, що всі хочуть Великоднього перемир'я, ідею погодили, майже погодили документ, домовилися, це смішно звучить, далі домовлятися", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован