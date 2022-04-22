На Банковій констатували повний відрив окупантів від реальності.

У російських окупантів були грандіозні плани на столицю України, яку вони планували захопити в перший же день повномасштабного вторгнення.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніної.

За словами Арестовича, росіяни сподівалися на "легкий успіх" і "винос нас в одну хвіртку" за три дні.

"Вони дзвонили нашим рестораторам і замовляли місця в кафе в Києві... Навіть публічні дзвінки були, "ми прийдемо всією бригадою, ульянівськоїю..." Де ця ульяновська бригада зараз?", - каже він.

За словами Арестовича, про наміри окупантів стало відомо з документів, знайдених у вбитих командирів армії РФ в Гостомелі.

"Один з цих планів свідчив, що він через 12 годин після початку "операції" виставляє патрулі біля Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку та офісу президента. Вони вважали, що вони будуть взяті за 12 годин. Друга хвиля мала бути на Печерську. Вони повинні були сідати на площі Слави й музеї ВВВ, де можуть сідати вертольоти. Просто, коли Гостомель відразу не пав, вони почали резерви туди перекидати, щоб Гостомель захопити й потім аеродром Васильків", - розповів представник ОП.

"Фішка в чому - вони так всерйоз вважали, реально планували. Це показує глибину їх відриву від реальності", - додав він.

Раніше лава Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що основною умовою безпечного повернення до Києва є закінчення війни.

За даними столичного мера Віталія Кличка, до міста вже повернулися дві третини його постійних жителів.