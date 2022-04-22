Внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю школи, декілька житлових будинків, інформація щодо постраждалих та зруйнованої інфраструктури наразі встановлюється.

Окупанти здійснили сьогодні, 22 квітня, обстріл міста Слов’янськ Донецької області забороненими касетними боєприпасами.

Як повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Внаслідок дій окупантів пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи та декілька житлових будинків. Повна інформація щодо постраждалих та зруйнованої інфраструктури наразі встановлюється. На місці працюють правоохоронці та представники ДСНС.

"За попередніми даними, ворог використав тактичний ракетний комплекс Точка-У з касетною бойовою частиною, яка відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є забороненим засобом ведення війни", - інформують у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі батько та син принесли додому касетні міни й загинули.