Вороги не відмовилися від планів захопити столицю.

Очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що основною безпечною умовою повернення в Київ є закінчення війни.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

При цьому, все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка в Україні.

"Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста - не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника", - сказав він.

Жирнов вважає, що вороги не відмовилися від планів захопити столицю.

"Основна умова для безпечного повернення у Київ - це закінчення війни. В іншому випадку - навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку", - зазначив очільник МВА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вживаються необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста, також здійснюються заходи щодо розблокування вулиць міста та покращення сполучення всередині.

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