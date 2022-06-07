ЗСУ збили наступальний потенціал російських окупантів.

Сьогоднішня ніч була "ніччю української артилерії" - ЗСУ завдали ряд влучних ударів по "вогняному коридору" від Ізюмського напрямку до Попасної.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали ряд дуже хороших, жорстких і влучних ударів по всьому цьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку - до Попасної. Лупили всю ніч радісно і багато разів скрізь добре потрапили, в тому числі на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку. Коротше, це ніч української артилерії була. І вона відпрацювала дуже добре", - повідомив Арестович.

Таким чином українські військовослужбовці збили наступальний потенціал російських окупантів.

"Це означає, що вони збили наступальний потенціал (окупантів) і... раніше хоробрі російські війська отримували по кумполу і все одно продовжували наступ, а цього разу вони нікуди не пішли і навіть відійшли на півночі Харківської області", - зазначив радник глави Офісу президента.

Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські загарбницькі війська обстріляли село біля Харкова фосфорними боєприпасами.

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