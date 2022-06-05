В цілому російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області.

Біля Харкова російські окупанти обстріляли село Черкаські Тишки.

Про це йдеться в ранковому зведенні за 5 червня Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі населеного пункту Черкаські Тишки", - повідомили в Генштабі.

В цілому російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, але ніякого просування або навіть його спроб в регіоні не фіксують.

"На харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і запобіганні подальшого просування наших військ до державного кордону", - повідомили в Генштабі.

А ось в Ізюмському районі здавалося "нескінченної" перегрупування ЗС РФ все ж завершилася. Окремі підрозділи перейшли до наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Зокрема, спочатку снаряд влучив у районі коксохімічного заводу, а потім – у центрі міста.

Нагадаємо, УНІАН писав, що відомо про фосфорні боєприпаси, якими Росія бомбить Україну.

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