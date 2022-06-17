Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що ЗСУ навряд чи атакують Кримський міст при тому озброєнні, яке зараз постачається Заходом.
Про це йшлося в інтерв'ю російському адвокату Фейгіну.
"Я тут скептичний. Тому що (РСЗВ) HIMARS не дістануть", - відповів Арестович на питання, чи вдарять українські війська по Кримському мосту.
При цьому він уточнив, що мова йде про дальність ракет до РСЗВ, а не про саму систему.
Більш того, у ВСУ є "жирніші цілі", зазначив Арестович.
"Є жирніші цілі, ніж Кримський міст... Наприклад, скупчення військ, штаби, аеродроми", - сказав він.
Арестович упевнений, що по Кримському мосту "стріляти марно".
"Щоб опору пошкодити, там треба ядерний удар завдавати... А прольоти відновлюються дуже швидко, в лічені години. Це дуже складна історія - пошкодити такий об'єкт, як Кримський міст. Звичайно, можна чисто символічно вдарити, пошкодити шматок полотна, але повірте, у нас є важливіші цілі", - поділився радник глави ОП.
Він додав, що "простіше лупнути по військах, які йдуть через Кримський міст".
Напередодні генерал Дмитро Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" і заявив, що ЗСУ необхідно його "обрізати".
Крім того, Марченко впевнений, що вже до вересня Збройні Сили України будуть здатні перейти до контрнаступу, якщо тільки отримають необхідне озброєння.
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