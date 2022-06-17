Кримський міст може бути метою ЗСУ, раніше розповів генерал Марченко / RoksolanaToday & Крим

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що ЗСУ навряд чи атакують Кримський міст при тому озброєнні, яке зараз постачається Заходом.

Про це йшлося в інтерв'ю російському адвокату Фейгіну.

"Я тут скептичний. Тому що (РСЗВ) HIMARS не дістануть", - відповів Арестович на питання, чи вдарять українські війська по Кримському мосту.

При цьому він уточнив, що мова йде про дальність ракет до РСЗВ, а не про саму систему. 

Більш того, у ВСУ є "жирніші цілі", зазначив Арестович.

"Є жирніші цілі, ніж Кримський міст... Наприклад, скупчення військ, штаби, аеродроми", - сказав він.

Арестович упевнений, що по Кримському мосту "стріляти марно". 

"Щоб опору пошкодити, там треба ядерний удар завдавати... А прольоти відновлюються дуже швидко, в лічені години. Це дуже складна історія - пошкодити такий об'єкт, як Кримський міст. Звичайно, можна чисто символічно вдарити, пошкодити шматок полотна, але повірте, у нас є важливіші цілі", - поділився радник глави ОП.

Він додав, що "простіше лупнути по військах, які йдуть через Кримський міст". 

Напередодні генерал Дмитро Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" і заявив, що ЗСУ необхідно його "обрізати".

Крім того, Марченко впевнений, що вже до вересня Збройні Сили України будуть здатні перейти до контрнаступу, якщо тільки отримають необхідне озброєння.

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