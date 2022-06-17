Арестович упевнений, що по Кримському мосту "стріляти марно".

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що ЗСУ навряд чи атакують Кримський міст при тому озброєнні, яке зараз постачається Заходом.

Про це йшлося в інтерв'ю російському адвокату Фейгіну.

"Я тут скептичний. Тому що (РСЗВ) HIMARS не дістануть", - відповів Арестович на питання, чи вдарять українські війська по Кримському мосту.

При цьому він уточнив, що мова йде про дальність ракет до РСЗВ, а не про саму систему.

Більш того, у ВСУ є "жирніші цілі", зазначив Арестович.

"Є жирніші цілі, ніж Кримський міст... Наприклад, скупчення військ, штаби, аеродроми", - сказав він.

Арестович упевнений, що по Кримському мосту "стріляти марно".

"Щоб опору пошкодити, там треба ядерний удар завдавати... А прольоти відновлюються дуже швидко, в лічені години. Це дуже складна історія - пошкодити такий об'єкт, як Кримський міст. Звичайно, можна чисто символічно вдарити, пошкодити шматок полотна, але повірте, у нас є важливіші цілі", - поділився радник глави ОП.

Він додав, що "простіше лупнути по військах, які йдуть через Кримський міст".

Напередодні генерал Дмитро Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" і заявив, що ЗСУ необхідно його "обрізати".

Крім того, Марченко впевнений, що вже до вересня Збройні Сили України будуть здатні перейти до контрнаступу, якщо тільки отримають необхідне озброєння.

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